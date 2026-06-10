В мэрии заявили о готовности оказать помощь пострадавшим в ДТП у храма

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования погибшим в результате ДТП с автобусом в центре города. «Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших», – сообщил он.

Сегодня вечером автобус частного перевозчика, по предварительным данным, после столкновения с легковой машиной, выехал на тротуар и влетел в пешеходов. Маршрутку остановила только стена храма.

Известно о четверых погибших, в том числе одном ребенке. Пострадали еще четыре человека, трое госпитализированы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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