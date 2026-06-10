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Митрополит Евгений прибыл на место ДТП в Екатеринбурге

Скриншот видео из тг-канала «Коммерсант-Урал», автор Василий Алексеев

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений прибыл к месту ДТП с автобусом. Трагедия, унесшая жизни четверых человек, произошла у храма Большой Златоуст.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших», – сообщил митрополит.

По предварительным данным, автобус вылетел на тротуар после столкновения с легковой машиной. Там он протаранил стоящих на перекрестке людей. Автобус остановила стена храма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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