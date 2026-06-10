Прокуратура взяла на контроль проверку по смертельному ДТП в центре Екатеринбурга

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль доследственную проверку по ДТП в центре города, где погибли четыре человека, включая ребенка.
«По предварительной информации, около 21 часа сегодня, на перекрестке Малышева и 8 Марта произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту 81. По имеющейся на данный момент информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал с проезжей части на пешеходную зону, допустив наезд на пешеходов», – сообщили в прокуратуре.
На место прибыл прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.
Екатеринбург, Елена Сычева
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