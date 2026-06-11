Свердловчанка доказала в суде, что погибший участник СВО был отцом ее ребенка

Красноуральский городской суд удовлетворил заявление местной жительницы об установлении отцовства в отношении ее ребенка, которого она родила от мужчины, ушедшего на СВО и там погибшего. Это решение позволит их маленькой дочери претендовать на пенсию по потере кормильца и другие льготы.

Как сообщили в пресс-службе суда, мать ребенка 5 лет жила с мужчиной, но официально их отношения оформлены не были. Пара вела общее хозяйство, у них родилась дочь, однако в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк.

В декабре 2025 года мужчина погиб в зоне проведения СВО. Чтобы обеспечить ребенку право на меры государственной поддержки, потребовалось юридическое подтверждение родства. Была проведена генетическая экспертиза, в ходе которой сравнили образцы ДНК девочки и матери погибшего мужчины (предполагаемой бабушки). Результат подтвердил отцовство с вероятностью 99,99%.

Суд обязал органы ЗАГС внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка.

Красноуральск, Елена Владимирова

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