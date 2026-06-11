В селе Кашино ВАЗ-2110 упал в реку, водитель погиб (ФОТО)

Сегодня утром в селе Кашино Сысертского района в результате ДТП погиб 29-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел в 08:00 у дома № 22 по улице Школьной. Водитель ВАЗ-2110 не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость и потерял управление. Автомобиль рухнул в реку Каменку.
Водитель погиб на месте. Два пассажира, 36-летний мужчина и 27-летняя женщина, получили незначительные травмы. После медицинского осмотра они отправились домой.
Погибший был жителем Сысерти, его водительский стаж составлял 2 года. В каком состоянии находился водитель в момент аварии, покажет экспертиза.
Кашино, Елена Владимирова
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