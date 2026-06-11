Руководителем Уральского таможенного управления стал Рафаэль Зверев

Исполняющий обязанности руководителя Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев приказом главы ФТС Валерия Пикалева утвержден в должности. И.о. он перестал быть с 11 июня 2026 года, об этом сообщает пресс-служба УТУ.

Рафаэль Зверев поступил в управление в 2005 году на должность инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста. Позже руководил этим постом. С марта 2019 года работал заместителем начальника Московской таможни.

С 3 июня 2025 года Рафаэль Зверев был назначен первым заместителем начальника ГУОТОиТК ФТС России.

Екатеринбург, Елена Васильева

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