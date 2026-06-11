Свердловская область занимает 8-е место в РФ по объему ВРП и 25-е – по размеру средней зарплаты

Свердловская область занимает высокие места в рейтингах регионов России по большинству экономических показателей, но только 25-е – по размеру средней заработной платы. Такие данные приводит Свердловскстат в публикации, приуроченной ко Дню России.

Так, валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области в 2024 году составил 4 трлн 747 млрд рублей, этот показатель вывел область на 8-е место по России. Доля ВРП по области в общем объеме России – 2,5%.

По объему отгруженной в 2025 году промышленной продукции Свердловская область заняла 7-е место в стране.

Общий объем выполненных в прошлом году строительных работ составил 614,7 млрд рублей, в эксплуатацию было введено 3,2 млн кв. м жилья, эти показатели обеспечили региону 6-е место в общероссийском рейтинге.

Оборот розничной торговли в регионе достиг 1,8 трлн рублей, а оборот общественного питания – 152,3 млрд рублей. Эти результаты позволили региону занять 6-е и 5-е места в стране.

Оборот оптовой торговли за 2025 год составил 5,4 трлн рублей. По этому направлению область входит в четверку лучших регионов России.

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в прошлом году составил 919,4 млрд рублей (12-е место в Российской Федерации и 3-е – в Уральском федеральном округе).

А вот по среднемесячной зарплате Средний Урал отстает от многих других регионов. В 2025 году она составила 89 675 рублей (25-е место в общероссийском рейтинге).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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