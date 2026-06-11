В лесу под Екатеринбургом нашли опрокинутый квадроцикл, а рядом – тело водителя (ФОТО)

В среду, 10 июня, в 22:54 в лесу у поселка Палкинский Торфяник был обнаружен квадроцикл, рядом с которым лежало тело водителя.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, водитель квадроцикла не справился с управлением при подъеме в гору, из-за чего квадроцикл перевернулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего установлена, это 32-летний местный житель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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