Водохранилища, снабжающие Екатеринбург, заполнились почти на 100%

Период весеннего паводка в Екатеринбурге и его окрестностях прошел относительно спокойно, несмотря на обильные снегопады и неблагоприятные прогнозы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова обратила внимание коммунальных служб на то, что подтопления могут происходить и летом – из-за обильных дождей. Поэтому службам необходимо своевременно приводить в порядок решетки ливневой канализации.

«Летом тоже бывают паводковые ситуации – последние дожди нам об этом напомнили. Необходимо очищать территорию города от мусора, чтобы он не закрывал дождеприемные решетки. Это позволит воде течь и наполнять те водоемы, которые так необходимы горожанам и природному комплексу, который нас окружает», – добавила Тамара Благодаткова.

Замдиректора ЕМУП «Водоканал» Кирилл Шутов добавил, что водохранилища, задействованные в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения Екатеринбурга, на сегодняшний день наполнены, Верхнемакаровское – на 95,5%; Волчихинское – на 95,5%; Ново-Мариинское – на 94%, Нязепетровское – на 99%.

«Остается небольшой резерв на такие дождевые паводки, которые случаются. Сейчас мы как раз наблюдаем проточность с прошлых выходных. Причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет», – резюмировал Кирилл Шутов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube