В Екатеринбурге открылся виртуальный тур по легендарной Янтарной комнате

В Екатеринбургском музее ИЗО открылся уникальный проект «Янтарная комната. VR-версия» в рамках выставки «Царское село. Шедевры императорской резиденции».

Посетители могут в виртуальной реальности увидеть точную интерактивную модель всемирно известного интерьера Екатерининского дворца, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга. Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В отличие от посещения музея вживую, в виртуальном пространстве экспонаты можно трогать руками и рассматривать с максимально близкого расстояния, а также можно узнать много интересного об истории создания интерьера.

«Уникальность проекта заключается в сложности сохранения рисунка янтаря с учетом отражающих свойств камня. Создание VR-версии Янтарной комнаты длилось около года. Работа специалистов по трехмерному сканированию была особенно непростой, поскольку велась с самыми сложными поверхностями – отражающими, блестящими и прозрачными. Именно они составляют 70% объема Янтарной комнаты – зеркала, позолоченная резьба и полупрозрачный янтарь. Фактически специалисты повторили работу реставраторов, только они кропотливо работали не с камнем и деревом, а в 3D с каждым объектом», – рассказали в пресс-службе музея ИЗО.

Над проектом работала команда Stereoforma. Как говорят создатели VR-версии, аналогов в мире пока нет. Похожие проекты музеев в виртуальной реальности представлены в Версале и Смитсоновском музее естественной истории, но на данный момент они уступают VR-версии Янтарной комнаты по степени детализации.

Виртуальные экскурсии по Янтарной комнате будут доступны с 11 июня по 16 августа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) по специальным сеансам или в порядке живой очереди. Билеты можно купить онлайн или в кассе музея в день посещения. Стоимость билета «Виртуальное посещение Янтарной комнаты» (продолжительностью 15 минут) – 200 рублей. Льготы не предусмотрены. Для посещения выставки «Царское село» требуется входной билет в музей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube