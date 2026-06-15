Паслер назначил замминистра МиВЭС

Губернатор Денис Паслер назначил Илью Скидина заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Это место было вакантным.
Согласно справке департамента информполитики, Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года был советником заместителя губернатора Свердловской области.
К исполнению своих новых обязанностей Илья Скидин приступает с 15 июня.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»