Паслер назначил замминистра МиВЭС

Губернатор Денис Паслер назначил Илью Скидина заместителем министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Это место было вакантным.

Согласно справке департамента информполитики, Илья Скидин начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года был советником заместителя губернатора Свердловской области.

К исполнению своих новых обязанностей Илья Скидин приступает с 15 июня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube