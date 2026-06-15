В Кушве арестовали пенсионера, у которого нашли 19 кг наркотиков

Кушвинский городской суд избрал меру пресечения 64-летнему жителю Новосибирской области Борису Соболеву, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, пенсионер, подрабатывающий частными грузоперевозками, приехал в Свердловскую область, чтобы оборудовать тайники и сделать «закладки» с запрещенными веществами. 12 июня мужчина попытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков. При задержании у него изъяли более 19 килограммов наркотических средств, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Борису Соболеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По решению суда он заключен под стражу по 11 августа 2026 года.

Кушва, Ангелина Сергеева

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