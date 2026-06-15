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Банк заплатил 200 тысяч за назойливость

Банк заплатит 200 тысяч рублей штрафа за назойливость в вопросе погашения задолженности.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, гражданка обратилась к ним с заявлением. Выяснилось, что между женщиной и финансовым учреждением есть кредитный договор, по которому образовалась задолженность.

Приставы установили: банк осуществлял деятельность по возврату просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ. Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, и звонили более двух раз в неделю. Также банк предоставил информацию, которая не совпадает с детализацией телефонных соединений, что указывает на попытку сокрытия состава административного правонарушения.

Заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей. Штраф погашен в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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