В Свердловской области в июне уже выпало две нормы осадков

В Свердловской области за две недели июня 2026 года выпало 1-2 нормы осадков. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.
Больше всего выпало дожде в Таборах (255% месячной нормы) и Камышлову (223% месячной нормы). На этом фоне скромно выглядят Шамары, Бутка, Качканар, где дождей меньше – 43-67 процента месячной нормы, пояснили в Гидромете.
Во многих районах перевыполнена и июньская норма по количеству дней с грозой: 6-8 дней при норме 4-6 дней за весь месяц. Больше всего гроз было в Тавде – 11 дней при норме 4-6.
На наступившей неделе из-за устойчивости циклонического влияния кратковременные дожди и грозы с непродолжительными перерывами в регионе будут повторяться.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»