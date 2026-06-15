В Свердловской области в июне уже выпало две нормы осадков

В Свердловской области за две недели июня 2026 года выпало 1-2 нормы осадков. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Больше всего выпало дожде в Таборах (255% месячной нормы) и Камышлову (223% месячной нормы). На этом фоне скромно выглядят Шамары, Бутка, Качканар, где дождей меньше – 43-67 процента месячной нормы, пояснили в Гидромете.

Во многих районах перевыполнена и июньская норма по количеству дней с грозой: 6-8 дней при норме 4-6 дней за весь месяц. Больше всего гроз было в Тавде – 11 дней при норме 4-6.

На наступившей неделе из-за устойчивости циклонического влияния кратковременные дожди и грозы с непродолжительными перерывами в регионе будут повторяться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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