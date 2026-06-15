Водитель квадроцикла выронил ребенка во время езды и сбежал с места происшествия

В Свердловской области суд вынес приговор мужчине, который выронил с квадроцикла ребенка и сбежал с места происшествия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, в ночь на 16 августа 2025 года житель Карпинска был в гостях у своей знакомой, отмечавшей день рождения, и решил прокатить ее малолетнего сына на своем квадроцикле. При этом прав на управление не имел.

Обвиняемый поехал по дороге общего пользования, не предназначенной для движения четырехколесных внедорожных мотосредств. Мальчик находился на квадроцикле позади подсудимого. У ребенка отсутствовал мотошлем и какая-либо защитная экипировка. В районе одного из домов на ул. Лесной квадроцикл наехал на препятствие, в результате чего ребенок упал с и получил тяжкие телесные повреждения. Однако водитель квадроцикла даже не стал ему помогать, не стал сообщать в ГАИ, а просто уехал с места происшествия.

Мама пострадавшего мальчика вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в больницу, где он проходил длительное лечение. Мальчику была диагностирована опасная для жизни травма головы и конечностей.

В судебном заседании подсудимый признал вину частично.

Суд принял решение назначить обвиняемому принудительные работы сроком на 4 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев. Квадроцикл был конфискован. Также с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка в размере 944 тысяч рублей.

Карпинск, Елена Васильева

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