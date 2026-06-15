ЕВРАЗ помог провести всероссийскую стажировку представителей ресурсных центров и НКО

В Нижнем Тагиле прошла всероссийская стажировка для руководителей ресурсных центров и некоммерческих организаций. Мероприятие организовано городским «Центром общественных инициатив» при благотворительной поддержке ЕВРАЗа. Цель проекта – обмен опытом по вовлечению креативных сообществ в социально активную деятельность, рассказали «новоу Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа.

В стажировке приняли участие более 25 представителей ресурсных центров из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Челябинска, Нижнего Тагила, Ишима и других городов. Обучающий вектор программы задавали федеральные эксперты в сфере развития НКО из Архангельска и Тюмени.

Программа стажировки включала деловые сессии и насыщенную культурно-образовательную часть. Участники посетили креативный кластер «Самородок», где познакомились с выставкой проекта «ЕВРАЗ – детям». На ней представлены картины и фотографии, созданные детьми с ОВЗ в рамках направления по арт- и фототерапии.

Кроме того, делегаты совершили экскурсию на Лисью гору, осмотрели экспозицию Музея «Горнозаводской Урал», побывали на встрече в «Маленьком театре» и художественных мастерских, участвовали в профильных мастер-классах. В рамках программы промышленного туризма гости съездили на производственную площадку ЕВРАЗ НТМК, где оценили масштаб работы ведущего металлургического предприятия Урала. Завершающим этапом программы стали деловая игра «Культурный калейдоскоп», семинар с участием федеральных экспертов и подведение итогов с вручением сертификатов.

«Наши территории живут не только производством. Мы видим устойчивый запрос жителей на участие в изменениях и развитии городской среды. ЕВРАЗ поддерживает такие инициативы: социальные проекты и инвестиции компании уже много лет решают конкретные задачи в городах присутствия», – отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова.

«Нижний Тагил выбран площадкой стажировки не случайно. Нам есть что показать и чем поделиться с коллегами из других регионов. За многие годы партнерства с ЕВРАЗом здесь накоплен значительный опыт развития местных инициатив. Уверен, что это поможет участникам внедрять эффективные решения на своих территориях», – прокомментировал первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube