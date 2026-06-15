Гаишники стали чаще штрафовать пешеходов за нарушение ПДД

В Екатеринбурге выросло количество штрафов, выписанных пешеходам за нарушение правил дорожного движения. Чаще всего горожане перебегают зебру на красный сигнал светофора, что провоцирует аварии.

«ДТП с пешеходами чаще регистрируются на магистральных улицах вблизи остановочных комплексов. Люди торопятся на общественный транспорт и более склонны нарушать правила, а именно перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора», – сообщил на пресс-конференции начальник отделения ДПС Госавтоинспекции Екатеринбурга Антон Попов.

Он рассказал, что с начала года сотрудники ГАИ провели 21 профилактическое мероприятие на пешеходных переходах. К административной ответственности были привлечены 680 водителей за то, что не пропустили пешеходов, и 3157 пешеходов, которые перебегали дорогу на красный. В 2025 году за 12 месяцев во время профрейдов поймали 5219 пешеходов и 1459 водителей – нарушителей ПДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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