Лето обещает быть грибным

Сегодня православная церковь отмечает день святого Лукиллиана, называемого в народе ветренником. Южный ветер в этот день предвещает урожай яровых культур, северо-западный – сырое лето, а восточный сулит болезни.

На Руси в день Лукьяна-ветренника рыли колодцы. Для определения нужного места на землю опрокидывали сковороду и по сырости, скопившейся на ней, узнавали, близко ли находится вода. Дождливый день 16 июня предвещал селянам грибное лето. По прогнозу метеорологов, сегодня в Свердловской области осадки будут идти весь день – ожидаются ливни и грозы. Поэтому урожай грибов, согласно примете, должен быть очень большим. Уральцы уже сообщают, что нашли в лесах первые белые, подберезовики, маслята.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube