Водоканал перекрыл важную улицу в центре города

Рабочие Водоканала перекрыли важную улицу в центре Екатеринбурга – из-за ремонтных работ муниципального коммунального предприятия невозможно проехать по улице Попова на участке от Шейнкмана до Московской. Работы начались в выходные. О причинах раскопок не сообщается, как и о сроках их завершения.
Отметим, что на улицах вокруг возникают сильные пробки, так как параллельно идёт ремонт на улице Сакко и Ванцетти от проспекта Ленина до Малышева.
Екатеринбург, Елена Сычева
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