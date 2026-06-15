российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Водоканал перекрыл важную улицу в центре города

Рабочие Водоканала перекрыли важную улицу в центре Екатеринбурга – из-за ремонтных работ муниципального коммунального предприятия невозможно проехать по улице Попова на участке от Шейнкмана до Московской. Работы начались в выходные. О причинах раскопок не сообщается, как и о сроках их завершения.

Отметим, что на улицах вокруг возникают сильные пробки, так как параллельно идёт ремонт на улице Сакко и Ванцетти от проспекта Ленина до Малышева.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,