Уралец может получить 2 года за убийство лося без лицензии

Уралец, незаконно убивший взрослого лося, может получить два года лишения свободы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Свердловской области, 5 апреля 2025 года 33-летний житель Березовского в квартале охотничьего угодья «Березовское» без лицензии из нарезного оружия убил лося. Потом он разделал добычу, чтоб вывезти.

Действиями обвиняемого государственному охотничьему фонду в лице Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинен материальный ущерб в размере 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Березовского судебного района для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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