Жога побывал на производстве перспективного тяжелого БПЛА «Кощей»

Уральский полпред побывал на производственных площадках компании «Авирон», которая разрабатывает оборудование и программное обеспечение беспилотных авиационных систем. По словам Артема Жоги, речь идет о технике, которая сейчас помогает бить врага на поле боя.

«Это система связи для БПЛА «Пеппа», которой оснащается примерно каждый четвертый FPV-дрон в зоне специальной военной операции, магнитный датчик «Борщевик», БПЛА «Сокол», перехватчики самолетного типа, а также приёмники, передатчики, антенны, ретрансляторы», – рассказал о продукции разработчика Жога.

По словам полпреда, работать над беспилотниками уральцы начали ещё 10 лет назад. Сегодня речь идет о расширении линейки продукции. К примеру, перспективной считается разработка – тяжёлого БПЛА «Кощей», который предназначен для перевозки больших грузов. Новая версия октокоптера будет представлена на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Кроме того, компания является одним из учредителей учебного центра, где готовят операторов беспилотников.

«Развитие беспилотных систем – одно из самых актуальных направлений во всём мире. Технологии являются не только основным оружием в зоне боевых действий, но также востребованы практически во всех в гражданских сферах. Президент Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить России технологическое лидерство в этом секторе. Нет никаких сомнений, что задача будет выполнена», – отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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