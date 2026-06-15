Поселок Шувакиш топит из-за заброшенной дренажной канавы. Чиновники обещают «подумать»

Жители поселка Шувакиш столкнулись с настоящим наводнением из-за продолжительных ливней и халатности местных чиновников. В домах затопило подвалы и выгребные ямы. Нечистоты уже попали в скважины с питьевой водой. Под угрозой коммунальной катастрофы оказались 3 тысячи человек. А причина – в заброшенном дренажном канале, который уже много лет не обслуживается.

«Наш поселок не имеет централизованного водоснабжения и канализации. Вся талая и дождевая вода должна уходить через дренажный канал, построенный еще в советское время. Эта канава давно обвалилась, заросла огромными кустами. Вода через нее не уходит и остается в поселке. Этой проблеме уже десять лет, и никто ничего не делает. С 10 июня нас снова начало топить. Я и мои соседи писали в администрацию Железнодорожного района, в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Только сегодня, то есть через пять дней, приехали специалисты из администрации. В ботиночках походили между лужами, поморщились, сели обратно в свои джипы и уехали. Сказали, что не знают, как решать эту проблему. Это ужасно», – рассказал «Новому Дню» житель Шувакиша Алексей Бухаровский.

Мужчина попросил приехавших хотя бы решить вопрос с откачкой воды. Помпа и шланги в распоряжении администрации имеются. Жители готовы открыть свои колодцы. «Они обещали подумать до среды. Обсудить вопрос с главой района в среду. Как будто раньше его трогать нельзя. А у нас вода только прибывает! Вот у меня затопило котельную, затоплен подвал, у всех соседей затоплены выгребные ямы. И сейчас вся эта стоячая вода загрязняется фекалиями. А чиновникам абсолютно все равно. Хотя это их обязанность – каждый год чистить дренажный канал. Куда идут налоги, которые я плачу?» – возмущается собеседник агентства.

Алексей Бухаровский добавил, что неоднократно обращался к властям с просьбой привести дренажную систему поселка в порядок. В апреле ему пришел ответ, что администрация района займется этой проблемой, но никаких мер на самом деле не предпринималось.

Напомним, по прогнозу синоптиков проливные дожди в Екатеринбурге и окрестностях продлятся как минимум еще две недели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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