Дефицит врачей в Свердловской области снизился на 5,3%

Обеспеченность врачами в Свердловской области выросла на 5,3%. В регионе отмечается снижение дефицита медицинских кадров. Об этом заявил губернатор Денис Паслер во время выступления с докладом перед депутатами Свердловского заксобрания.

По словам Паслера, на Среднем Урале на два года раньше, чем планировалось, был создан региональный кадровый центр здравоохранения. Он помогает медицинским учреждениям находить и нанимать специалистов.

Также в регионе увеличен целевой набор студентов в Уральский государственный медицинский университет и областной медицинский колледж. В 2025 году в УГМУ по целевому набору поступили 825 человек, в 2026 году – уже выделено порядка 900 мест. В школах открыто 134 медицинских класса, в которых учатся больше 2 тысяч детей.

Кроме того, в 2025 году 190 медицинских работников начали трудиться в сельских территориях по региональным программам «Земским доктор» и «Земский фельдшер». «Для закрепления кадров на селе и в малых городах в 2025 году введены выплаты узким специалистам и среднему медперсоналу. Такой возможностью уже воспользовались 32 человека», – отметил Денис Паслер.

Он сообщил, что в 2025 году в Свердловской области было капитально отремонтировано 156 медучреждений и открыто 7 новых поликлиник. «Это рекорд за последние пять лет», – подчеркнул Паслер. Также для областных больниц было закуплено почти 150 автомобилей и более 2800 единиц нового оборудования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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