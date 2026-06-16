Паслер: свердловская промышленность демонстрирует рост, несмотря на внешнее давление

Свердловская промышленность демонстрирует рост по некоторым показателям, несмотря на внешнее жесткое давление. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая с докладом в областном парламенте.

В 2025 году индекс промышленного производства снизился почти на 5%, а металлургическая отрасль просела на 13%. «Не секрет, что сейчас трудно всему индустриальному сектору. При этом наши предприятия четко, качественно и бесперебойно выполняют гособоронзаказ, обеспечивая Российскую армию современным вооружением, техникой, боеприпасами, экипировкой. Осваивают новые виды гражданской продукции. Проводится глубокая модернизация предприятий», – сказал Денис Паслер.

По его словам, за 5 лет по объему отгруженной промышленной продукции Свердловская область вошла в пятерку лидеров-регионов с показателем более 4 триллионов рублей в год. Базовая для региона отрасль – машиностроение – показала рост в два раза. Также в Свердловской области выросли электронная промышленность (+35%), производство лекарств и медицинских материалов (+10,4%), химический комплекс (+7,6%). В прошлом году на Среднем Урале было запущено 21 новое производство и создано 2 тысячи новых мест.

Добавим, что депутаты заксобрания приняли решение не задавать вопросы после окончания доклада Дениса Паслера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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