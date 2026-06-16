Свердловский бюджет потратил более 30 миллиардов рублей на поддержку участников СВО

Общая поддержка участников СВО и их семей в Свердловской области в 2025 году составила 30 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем все выплаты за 2023 и 2024 годы вместе взятые. Губернатор Денис Паслер пообещал, что меры поддержки будут сохранены и в последующие годы. В докладе отмечается, что региональная выплата за заключение контракта с Минобороны в 2025 году выросла до 2,5 миллиона рублей.

«Конечно, в центре нашей работы – забота о защитниках Отечества разных поколений. В прошлом году мы отмечали 80-летие Великой Победы. И многое сделали для сохранения памяти о тех, кто погиб, защищая Родину. Сегодня мы продолжаем заботиться о бойцах СВО и их семьях», – заявил Паслер, выступая с докладом перед заксобранием.

По словам губернатора, в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн планируется расширение услуг по реабилитации. «В 2025 году в медучреждение поставили новое оборудование для малоинвазивных операций на позвоночнике. В 2025 году в планах ремонт и оснащение госпиталя, в том числе ремонт приемного отделения и операционных, замена кровли и лифтов. Будет закуплено 49 единиц современного оборудования, включая ангиограф, операционные столы. Весной для пациентов и медиков на территории госпиталя открыли новую спортивную площадку», – сообщил Паслер.

Кроме того, в регионе был запущен образовательный проект «Патриоты», который должен помогать вернувшимся участникам СВО интегрироваться в мирную жизнь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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