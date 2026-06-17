Екатеринбурженка поджарила себе бёдра, работая на удаленке

Сотрудники Свердловского областного кожно-венерологического диспансера столкнулись с необычным случаем заболевания кожи. Девушка получила «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука.

Молодая екатеринбурженка обратилась к врачам, когда обнаружила на ногах крупные пятна сыпи без четких границ, коричнево-багрового цвета с сетчатым рисунком. Кожа на их поверхности шелушилась.

Сначала медики заподозрили сосудистую патологию, но в ходе сбора анамнеза выяснилось, что пациентка работает удаленно. Девушка в течение продолжительного времени использует ноутбук, располагая его на бедрах. С наступлением жары контакт ноутбука с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию.

«Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет, – это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности. В запущенной форме может привести к атрофии кожи, даже к возникновению очагов плоскоклеточного рака», – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Девушка вовремя обратилась за медицинской помощью, избежав тяжелых последствий. Но восстановление кожи займет не одну неделю, пациентке потребуется наблюдение лечащего врача.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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