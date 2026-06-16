На юго-западе Екатеринбурга и на Широкой Речке стартуют большие гидравлические испытания

С 16 по 29 июня ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, включая район Широкой Речки, проводит большие гидравлические испытания.

Как пояснили в ЕТК, на период опрессовок и ремонта подача горячего водоснабжения будет прекращена. Срок отключения составит не более 14 дней. Испытания с ограничением горячего водоснабжения согласованы с администрацией Екатеринбурга, проводятся в соответствии с законодательством и необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме.

Проверка трубопроводов проводится повышенным давлением при температуре воды не более +40 градусов. В ЕТК сформировано восемь ремонтно-восстановительных бригад для оперативного устранения дефектов.

Если в ходе испытаний не будет выявлено повреждений или будет обнаружено небольшое количество дефектов, которые устранят в короткие сроки, то подачу горячей воды жителям возобновят раньше.

В ЕТК просят жителей:

– не подходить к трубопроводам и тепловым камерам;

– не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрасс;

– не заходить за ограждения мест проведения ремонтных работ.

При обнаружении повреждения коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам:

– Центральная диспетчерская служба администрации города – 005 (222-3-005);

– Центральная диспетчерская служба АО «ЕТК» – 331-22-18, 329-37-01.

Екатеринбург, Елена Васильева

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