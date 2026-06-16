«Леша больше, чем художник. Он почти пророк». В Екатеринбурге торжественно открыли памятник кинорежиссеру Балабанову (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге торжественно открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. В церемонии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, уральский полпред Артем Жога и другие высокопоставленные лица, а также актеры и музыканты, которые сотрудничали с Балабановым.

Памятник Балабанову в Екатеринбурге

«Есть мастера, есть профессионал, которые знают, как строить кадр, умеют работать с актерами. Это большие художники, и фильмы их живут долго. А есть самородки. Вот как он работает? Хрен его знает. Я у него [Балабанова] снимался. Закрытый, все время наблюдающий. Я не понимал, как у него работают актеры, не видел этого труда. Но он создавал атмосферу, которая сама собой превращалась в высказывание. Это человек, который высказывался Богом данным ему языком – кинематографом», – так почтил память Алексея Балабанова режиссер Никита Михалков, который снимался в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно».

Рок-музыкант Настя Полева вспомнила, как Балабанов пригласил ее на съемки фильма «Брат». «Леша говорил, что у него дела плохо, а потом бац! И хороший фильм. И так у него было с каждым фильмом», – рассказала она.

Актер Алексей Чадов, который снялся в фильме Балабанова «Война», выразил признательность кинорежиссеру за старт своей творческой карьеры. «Для меня Леша не просто выдающийся режиссер. Он – мастер. Он взял меня в кино 19-летним мальчишкой. До сих пор не понимаю, как он меня утвердил, и что это было».

Продюсер Сергей Сельянов, один из самых близких друзей уральского режиссера, отметил, как памятник отражает характер Балабанова. «Я скажу его словами. «Урал – это сила», – говорил Балабанов иногда. Здесь он вырос, и сюда вернулся. Леша – больше чем художник, он почти пророк. И при этом он был светлым человеком, что бы о нем не думали. Благодаря таланту скульптора он теперь сидит вместе с нами. Я прямо вижу, как с этим памятником фотографируются горожане, приезжие. Алексей был очень демократичен. Привести с улицы бездомного человека, напоить его чаем, показать ему свое кино, поговорить с ним – для Леши это было запросто».

В завершение церемонии перед собравшимися выступил детский хор, исполнивший песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». Эта композиция звучала в самом популярном фильме Алексея Балабанова – «Брат-2».

Памятник кинорежиссеру установлен рядом с Дворцом молодежи, неподалеку от дома, где он родился. Автором монумента стал скульптор Мейрам Баймуханов, выигравший городской конкурс эскизов. В скульптурной композиции Алексей Балабанов изображен сидящим на открытой платформе пустого трамвая. Рядом с них находится печатная машинка, а позади – атрибуты из творческой жизни режиссера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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