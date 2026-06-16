Свердловских главврачей научили применять искусственный интеллект в работе

В Красноуфимске состоялась стратегическая сессия по применению искусственного интеллекта в медицине. Мероприятие было организовано по предложению заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой в сотрудничестве с группой «ВТБ».

Ключевым экспертом выступила IT-специалист по большим данным, медицинский директор «Медицинского центра доктора Александровского» медгруппы «Фэнтези» Анна Плаксина. Также в мероприятии приняли участие руководители свердловских медицинских организаций и сотрудники регионального минздрава.

Татьяна Савинова является амбассадором цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в систему оказания медицинской помощи жителям региона. Она лично подчеркнула стратегическую важность выбранного курса. «Свердловская область последовательно движется к тому, чтобы искусственный интеллект стал не абстрактной технологией будущего, а рабочим инструментом каждого врача. Наша задача – не догнать тренд, а войти в число регионов-лидеров цифровой медицины в России. Именно поэтому мы инвестируем не только в инфраструктуру, но и в знания наших руководителей: люди, которые понимают технологию, способны ее грамотно внедрить и получить реальный результат для пациентов», – подчеркнула глава минздрава.

Стратегическая сессия прошла в формате диалога медицинских руководителей и цифровых экспертов. Анна Плаксина представила участникам комплексный обзор ИИ-технологий в здравоохранении – от лучевой диагностики и анализа ЭКГ до предиктивной аналитики и голосовых транскрипторов. Отдельные блоки были посвящены практическому опыту внедрения ИИ в повседневную клиническую практику, инструментам управления безопасностью пациентов по стандартам JCI, а также методам бережного введения новых стандартов через андрагогику и геймификацию – это подходы, позволяющие снизить сопротивление изменениям среди медицинского персонала и добиться устойчивого результата.

«Медицина – одна из самых требовательных к точности областей. Именно поэтому ИИ здесь не заменяет врача, а работает как надежный со-пилот. Когда руководители медицинских организаций сами видят, как технология разгружает их команду от рутины и помогает концентрироваться на пациенте, исчезают барьеры и страхи, начинается настоящее движение вперед. Я очень рада, что именно Свердловская область сформировала такое пространство для открытого диалога о будущем здравоохранения», – отметила Анна Плаксина.

Участники сессии – руководители медицинских организаций Свердловской области – высоко оценили как содержательную часть программы, так и ее практический вектор.

«Меня очень впечатлила история про возможность расшифровки совещаний с помощью ИИ. Также этот инструмент способен эффективно скомпоновать знания человека и данные из медицинской информационной системы, давая докторам больше времени на самое главное – работу с пациентом. Мы уже пробуем использовать ряд ИИ-решений в лучевой диагностике и при работе с медицинской картой пациента, чтобы сделать процессы в нашей больнице более современными, работу врачей – эффективнее, а медицинскую помощь жителям округа – еще точнее и доступнее», – рассказала главный врач Качканарской центральной районной больницы Валерия Мартемьянова.

По итогам стратегической сессии участники сформировали рабочую группу для разработки дорожной карты внедрения ИИ-решений в медицинские организации Свердловской области. Среди приоритетных направлений – развертывание ИИ-транскрипторов в амбулаторном звене, подключение сервисов мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями, а также обучение медицинского персонала работе с новыми инструментами. ВТБ подтвердил готовность к партнерству с министерством здравоохранения Свердловской области и выразил интерес к тиражированию формата стратегической сессии на другие регионы России.

Красноуфимск, Ангелина Сергеева

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