В Екатеринбурге на газонах растут шампиньоны – чем они опасны

В центре Екатеринбурга после дождей на клумбах и газонах появились грибы – шампиньоны. Однако грибы, собранные в городской черте, собирать и потреблять в пищу крайне не рекомендуется. Как поясняют биологи, формально грибы с городских газонов – не ядовитые. Однако шляпки грибов, подобно губке, способны абсорбировать и накапливать различные химические вещества из окружающей среды (например, свинец из выхлопных газов) – экологи применяют их для оценки уровня загрязнения почвы, воды, воздуха и в принципе для изучения антропогенного воздействия на экосистемы.

Поэтому на городские шампиньоны следует только любоваться, а грибы для употребления в пищу стоит собирать в лесной местности, подальше от дорог.

Екатеринбург, Елена Васильева

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