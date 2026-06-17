В Каменске-Уральском автолюбитель устроил ДТП с участием двух машин и мотоцикла (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух машин и мотоцикла, произошедшее рано утром в Каменске-Уральском.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, 17 июня в 07:35 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Прокопьева в направлении улицы Карла Маркса, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток в нарушение требований дорожного знака «Движение направо» проехал прямо. При этом он не уступил дорогу следовавшему по главной мотоциклу КТМ, под управлением водителя 34 лет. После столкновения автомобиль по инерции совершил столкновение еще и с автомобилем «Ниссан Куб», двигавшемся по встречной полосе.

Мотоциклист в результате ДТП был госпитализирован с различными травмами.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube