Выгнал, потом догнал и сильно толкнул: суд взыскал с «Пятерочки» 606 тысяч рублей за агрессивное поведение сотрудника

Суд оштрафовал магазин сети «Пятерочка» за агрессию одного из сотрудников. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент, послуживший поводом для разбирательств, произошел в ноябре прошлого года в торговой точке на улице Репина в Екатеринбурге. Сотрудник «Пятерочки», получив замечания от покупателей о присутствии на входе в магазин гражданина, который просил милостыню, потребовал от последнего покинуть помещение.

После того как пенсионер, страдающий психическим расстройством, вышел из магазина, работник догнал его и толкнул, в результате чего мужчина упал и получил тяжелый перелом ноги. Пострадавшего пришлось госпитализировать, его прооперировали. Из-за осложнений в виде неправильного сращения перелома мужчина до настоящего времени вынужден передвигаться с использованием подручных средств и нуждается в постоянном уходе.

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга был подан гражданский иск в интересах пострадавшего. Ответчиком по делу выступил работодатель агрессивного сотрудника – ООО «Агроторг».

Суд иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу пенсионера 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и 6 тысяч рублей ущерба.

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, представители ответчика настаивали на том, что ответственность должен нести непосредственно работник, так как его действия были вызваны личными неприязненными отношениями и выходили за пределы трудовых обязанностей. Кроме того, ответчик указывал на чрезмерно завышенный, по их мнению, размер компенсации и на ненадлежащее оказание медицинской помощи, что, по версии стороны, привело к ухудшению состояния пострадавшего.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав стороны, отклонил эти доводы. Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что конфликтная ситуация возникла в помещении магазина, а работник, делая замечание пенсионеру, действовал именно как сотрудник торговой точки в процессе обычной трудовой деятельности, реагируя на жалобы покупателей.

«Ложно понятые работником интересы его службы также относятся к сфере ответственности работодателя. Действия работника, направленные на то, чтобы мужчина не находился ни в магазине, ни рядом с ним, связаны с исполнением сотрудником своей работы под контролем работодателя», – отметили в суде апелляционной инстанции.

Суд также указал, что поведение пострадавшего не являлось провокационным: он выполнил требование сотрудника и покинул магазин до того, как работник магазина его догнал и применил силу.

Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube