Спал под столом на куртке, ходил голодным и в синяках – мать наказали за жестокое обращение с годовалым сыном

Жительницу Березовского наказали за жестокость по отношению к своему годовалому сыну.

В суде установлено, что мать систематически нарушала обязанности по заботе о здоровье, физическом и психическом развитии своего годовалого сына. Ребенку не предоставлялись нормальные условия жизни: он спал под столом на куртке и одеяле, питался нерегулярно, не гулял на свежем воздухе. Женщина не реагировала на плач, а чтобы не слышать сына, накрывала его одеялом. Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания.

В суде выяснилось, что семья давно находилась в поле зрения органов профилактики. Еще в Курганской области ее признали неблагополучной из-за ненадлежащего ухода за детьми. В сентябре 2025 года сожитель женщины был осужден за истязание ее 7-месячного сына. После этого мать с тремя детьми перебралась в общежитие в Березовском.

На ситуацию обратила внимание соседка. Женщина заметила, что мальчик постоянно плачет, а на его теле есть синяки. Сердобольная соседка иногда забирала малыша к себе. В феврале 2026 года мальчик прожил у нее три дня. Соседка рассказала о происходящем подруге, а та обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних.

В начале марта сотрудник ПДН при проверке условий жизни обнаружила у ребенка ссадины и гематомы на руках и грудной клетке. Мальчика немедленно госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело. Дети помещены под надзор государства.

В ходе судебного заседания факты жестокого обращения и самоустранения от воспитания ребенка полностью подтвердились. Суд признал женщину виновной по ст. 156 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. При назначении наказания учтено состояние здоровья подсудимой и наличие несовершеннолетних детей.

Также суд вынес частные постановления в адрес надзорных органов, обратив их внимание на необходимость усилить профилактические мероприятия и контроль за неблагополучными семьями в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Березовский, Елена Васильева

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