Фестиваль «Таврида.Арт» перевезут из Крыма в Екатеринбург

Фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт» в этом году пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, а не в Крыму, и станет частью Международного фестиваля молодежи. «Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы международного фестиваля и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект – Фестиваль молодого искусства. Участники МФМ увидят традиционные мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера в Крыму: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк шапито и молл «Арт.Молодость». Карнавальное шествие станет маршем молодежи мира. Участники в национальных костюмах пройдут вместе, демонстрируя самобытный национальный колорит и богатство культур», – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Там отметили, что в благодарность за прием екатеринбуржцам подарят арт-объект, созданный резидентами арт-кластера «Таврида», как символическую связь Крыма и Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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