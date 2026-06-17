Депутат Вихарев рассказал, с какими проблемами к нему приходят люди

Депутат гордумы Екатеринбурга рассказал о своем очередном личном приеме граждан. «Рад, когда удается решить вопросы жителей, с которыми они обращаются на приемах и в соцсетях. Делюсь такими историями», – отметил депутат. Приводим рассказ депутата без правок.

«Помогли добиться выплаты долгов по зарплате Олегу Ш.

С ноября 2025 года по январь 2026 года житель Екатеринбурга трудился юристом в компании Старокожевых. Уволился по собственному желанию из-за плохих условий и задержки зарплаты. Оплаты остатка долга, 150 тысяч рублей, так и не дождался. Обратился за помощью ко мне, а я – в Госинспекцию труда Свердловской области. Вместе помогли получить задолженность от бывшего работодателя. Напомнили про право обратиться в суд с иском о взыскании компенсации за задержку и неиспользованный отпуск.

Группа родителей попросила помочь в содействии с ремонтом междворового проезда от ул. Посадской к детсаду №444 и школе №141. На дороге – глубокие ямы, а после дождей – лужи и грязь. Путь к образовательным учреждениям превратился в «полосу препятствий».

Выяснилось, что участок находится в распоряжении МУГИСО, а чтобы его отремонтировать – нужно передать в ведение муниципалитета. Занялся решением вопроса с отправки обращений в Министерство по управлению госимуществом и Главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Надеюсь, вместе доведем дело до конца.

Удалось добиться ремонта дорожного покрытия на ул. Проезжей от дома №172 до №176. О большой яме на этом участке на одном из прошлых приемов рассказали родители учеников школы №24. Весь учебный год, отвозя детей на уроки, боялись попасть в ДТП.

Сообщил о проблеме в администрацию Кировского района и недавно получил ответ, что силами Кировского ДЭУ проведен текущий ремонт. Благодарю за оперативную работу!

Еще одна победа! Обратилась Ирина, которой недавно делали операцию в гинекологическом отделении ГКБ №40. Хвалила и благодарила врачей – настоящие профессионалы своего дела. Но очень испугалась, когда, оставшись одна в послеоперационной палате, какое-то время не могла дозваться помощи. Девушка адекватная, понимает: медсестры загружены, всем пациентам требуется внимание. Но абсолютно права – нужно исправлять ситуацию.

Сообщил о проблеме в Минздрав и получил утвердительный ответ: пообещали в ближайшее время смонтировать в отделении беспроводную систему вызова персонала. У кроватей пациентов будут установлены «тревожные» кнопки, у палат – сигнальные лампы, а медсестрам выдадут ручные пейджеры для оповещений. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Благодарю Ирину за неравнодушие, а Минздрав и наших медиков – за внимание к людям. Тот случай, когда вместе мы можем больше!»

Екатеринбург, Елена Васильева

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