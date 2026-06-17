Белые пошли – уральцы хвастают урожаем грибов

Уральцы в социальных сетях активно делятся фотографиями грибов – после нескольких дней дождей, основательно промочивших лесную подстилку, белые грибы, подосиновики, подберезовики и другие активно начали появляться в лесах по всей Свердловской области.

Микологи отмечают: белые являются любимцами всех грибников потому, что они – чемпионы по содержанию белка. Однако наибольшей пищевой ценностью обладают плодовые тела, у которых шляпка маленькая, круглая и еще не раскрылась. Как только гриб переходит в стадию активного спороношения, его пищевая ценность начинает снижаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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