Каждый второй клещ в Свердловской области заражен боррелиозом

В Свердловской области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 72 человек, на клещевой боррелиоз – 128 человек. Всего с начала сезона клещи покусали 15 тысяч жителей региона. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Роспотребнадзор.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медицинских учреждениях было исследовано 12,4 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, а лайм-боррелиоза – в 48% (то есть почти каждый второй клещ). Также исследованные клещи были заражены моноцитарным эрлихиозом (3,4% проб) и гранулоцитарным анаплазмозом (1,1%).

В Роспотребнадзоре отметили, что плановые акарицидные обработки в Свердловской области проведены в полном объеме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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