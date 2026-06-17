В Свердловской области отменят особый противопожарный режим

Правительство Свердловской области планирует отменить особый противопожарный режим в регионе. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях.

«В Свердловской области на сегодняшний день обстановка достаточно спокойная. Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале. Поэтому завтра на заседании правительства Свердловской области планируем принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации», – написал глава региона.

Он отметил, что контроль за состоянием лесов будет на прежнем уровне. В области действует четырехуровневая система мониторинга, включая наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу 117 камер видеонаблюдения. Очаги возгорания оперативно выявляют специалисты Уральской авиабазы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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