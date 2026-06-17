В центре Екатеринбурга гаишники устроили рейд по тонировке (ФОТО)

В центре Екатеринбурга напротив Главпочтамта сотрудники ГАИ устроили ловлю нарушителей – тех, у кого затонировано лобовое и передние боковые стекла автомобиля. По ГОСТу их светопропускная способность должна быть не менее 70%.

Несколько нарушителей уже пошли на то, чтобы снять тонировку на месте.

Отметим, с 1 июля рейды по тонировке уйдут в небытие, вместо них будут работать стационарные и передвижные комплексы, которые с помощью камеры высокого разрешения будут фиксировать машину в потоке, а инфракрасные датчики измерят светопропускание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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