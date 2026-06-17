Прокуратура жалуется в Верховный суд на возврат ей дела пилота, посадившего самолет на поле в Новосибирске

Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ на решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела. В них указано, что в Верховный суд РФ поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение суда, ВС уже истребовал дело.

Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано, Омский областной суд оставил его в силе.

Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала «зеленая» гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.

Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

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