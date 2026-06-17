Автомобилист получил штраф за нецензурную надпись на своем госномере

Житель Каменска-Уральского оказался в суде из-за матерного слова на своем автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе Синарского районного суда, мужчина установил рамки госномеров с надписью, содержащей нецензурное выражение. В ней в грубой просторечной форме сообщалось, что рамка является стандартной и лишена каких-либо дополнений.

«Водитель, передвигаясь по улицам, демонстрировал этот текст неограниченному кругу лиц – участникам дорожного движения и пешеходам, что нарушало общественный порядок и свидетельствовало о явном неуважении к окружающим», – говорится в сообщении суда.

Мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В судебном заседании он признал вину, раскаялся и заявил, что не хотел никого оскорбить и не знал о правовых последствиях. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ему штраф в 500 рублей.

Добавим, что рамки для госномеров с вызывающим текстом являются ходовым товаром на маркетплейсах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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