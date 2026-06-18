Фонд святой Екатерины стал лучшим проектом в сфере здравоохранения

В Свердловской области подвели итоги ежегодной премии «Медицинский Олимп» – главной награды здравоохранения Урала. С 2012 года статуэтку-награду получили около 400 врачей, специалистов, больниц и проектов.
Накануне «Олимп» вновь собрал в одном зале тех, кто каждый день помогает жителям нашего региона вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь, в том числе экстренную.
Во время церемонии заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила и тех, кто всегда помогает и поддерживает врачей, – учредителей Фонда святой Екатерины.
Работа фонда признана лучшим социальным проектом года в сфере здравоохранения. Награду из рук министра получил основатель группы компаний «Сима-ленд» и соучредитель благотворительной организации Андрей Симановский.
Екатеринбург, Елена Васильева
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