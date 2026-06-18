Врач рассказал, как в самолете спасали женщину с давлением – оказалось, что у нее синдром отмены алкоголя

Главный нарколог Минздрава России в УрФО, главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, как ему и его коллеге пришлось спасать пациентку на высоте 10 тысяч метров – на борту самолета Екатеринбург – Чита.

«Обычная командировка, думал, посплю, поработаю... А тут вдруг «Есть ли на борту врач?». Подходим к бортпроводникам, там уже коллега стоит, гинеколог-хирург. Команда мечты, в общем. Проблема: женщине плохо, жалуется на высокое давление, а бортпроводники, мол, не могут его нормально померить.

Подходим к пациентке... И тут все становится ясно. Даже без фонендоскопа и анализов. Бортпроводники и соседи по креслам подтверждают: женщина «хорошо отдохнула» перед полетом. Длительная... хм... «алкоголизация». В итоге: классика жанра – синдром отмены, паническая атака на этом фоне», – рассказал нарколог в своем телеграм-канале.

В итоге помощь женщине оказали, ей стало лучше, и самолет благополучно прибыл в точку назначения. Нарколог же призвал аккуратнее «отдыхать». «В самолете не всегда есть врач, который поможет вам пережить последствия бурных выходных, – заметил Поддубный. – Как видите, нарколог может понадобиться в самых неожиданных местах. Даже на высоте 10 тысяч метров».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube