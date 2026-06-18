Следователи раскрыли два убийства коммерсантов на Урале в 1990-х годах

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявил обвинения в убийствах 30-летней давности 61-летнему жителю Североуральска и 62-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа.

По версии следствия, в июле 1996 года обвиняемые вместе с подельником (он уже скончался) спланировали и совершили убийство знакомого им предпринимателя из Североуральска. Коммерсант с крупной суммой денег на личном автомобиле ехал в Екатеринбург для закупки товаров. Сообщники, дождавшись, когда он будет проезжать по территории Пригородного района Свердловской области, под надуманным предлогом остановили его машину. Затем убили мужчину и похитили все его деньги.

Второе убийство было совершено в ноябре 1996 года. Обвинение в этом преступлении предъявлено только 61-летнему свердловчанину. Он действовал совместно с тем же подельником. Свою очередную жертву киллеры вывезли в лес под Североуральском. Обвиняемый застрелил бизнесмена, после чего сообщники забрали крупную сумму.

«Оба этих убийства раскрыты благодаря непрекращающейся работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Материалы уголовных дел были тщательно проанализированы, намечены и отработаны наиболее вероятные версии произошедшего. Осуществлены дополнительные следственно-оперативные мероприятия. В результате следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигурантов, установить их местонахождение и задержать. По местам проживания обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъято, в частности, огнестрельное оружие, которое проверяется на возможное его использование для совершения других преступлений», – сообщили в следственном комитете Свердловской области.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. Один из обвиняемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Его сообщник судимостей пока не имеет.

В ближайшее время следственный комитет подаст ходатайство в суд об аресте обвиняемых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube