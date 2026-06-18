Свердловская область вышла на второе место в России по вводу многоквартирных домов

Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему ввода жилья в многоквартирных домах, по общему объему введенного жилья – четвертое. За пять месяцев 2026 года в регионе введено в эксплуатацию 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из отчета губернатора Дениса Паслера следует, что на долю индивидуального жилищного строительства приходится более 801 тысячи квадратных метров, свыше 976 тысяч квадратных метров – на многоквартирное жилье.

«Высокие показатели стали результатом системной работы, благодаря которой регион стал привлекательным для федеральных и региональных застройщиков. Совместно с муниципалитетами министерство формирует новые площадки для строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. В настоящее время общий портфель строящегося многоквартирного жилья в Свердловской области составляет более 6 миллионов квадратных метров», – прокомментировали в областном минстрое.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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