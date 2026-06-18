Уральские чиновники на постоянной основе будут ездить в гуманитарные миссии на Донбасс

Проект «Доброслужащий» по инициативе уральского полпреда Артема Жоги начал работу на постоянной основе. Каждую субботу новая группа государственных и муниципальных служащих регионов УрФО будет отправляться в двухнедельные миссии гуманитарного добровольческого корпуса для оказания помощи жителям Донбасса и Новороссии, сообщили в полпредстве.

«На время миссии чиновники меняют привычный рабочий график на работу добровольцев. Очень важно, что люди едут в миссии добровольно, во время своего отпуска, понимая всю ответственность и значимость такой помощи. Это настоящий пример служения обществу и своей стране», – подчеркнул Артем Жога.

Первые участники проекта уже приступили к работе на территории ДНР и ЛНР. Они помогают в организации питания мирных жителей, работают в военных госпиталях, восстанавливают жилые дома, доставляют адресные посылки военнослужащим. В команду собраны представители всех регионов Уральского федерального округа.

Первая миссия проекта «Доброслужащий», объединившая 18 уральских госслужащих, состоялась в апреле. По ее итогам было принято решение сделать проект постоянным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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