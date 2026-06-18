Два человека утонули за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области случились две трагедии на водоемах. В Екатеринбурге на реке Патрушиха утонул мужчина. Вечером того же дня в акватории реки Турья в Краснотурьинске погибла 10-летняя девочка.

«Причина большинства трагедий на воде – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Важно отметить, что оба этих случая произошли на водоемах, не оборудованных для купания. Берегите себя, своих детей и близких, не подвергайте жизнь неоправданному риску», – отметил заместитель руководителя ГУ МЧС по Свердловской области Алексей Морозов.

По данным МЧС, с начала летнего сезона 2026 года в регионе утонули уже 8 человек, в том числе двое детей. Один человек был спасен. Спасатели напоминают, что в каникулы взрослым нужно особенно бдительно следить за детьми.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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