В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема старых шин

Жители Екатеринбурга могут бесплатно сдать отработанные автопокрышки. Пункт приема открылся по адресу: улица Минометчиков, 30. Он будет работать по субботам с 10:00 до 16:00 вплоть до декабря.

Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более четырех покрышек за один раз. Также в пункт приема можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства, а также нефтесодержащие отходы (отработанные моторные и трансмиссионные масла).

«Отработанные автомобильные шины не относятся к обычным бытовым отходам, не должны размещаться на придомовых контейнерных площадках и требуют отдельного порядка обращения. Такие отходы должны проходить установленный путь обращения: сбор, транспортирование, обработку и утилизацию. Для утилизации автопокрышки необходимо подготовить – они не должны быть загрязнены горюче-смазочными материалами, также их нужно предварительно очистить от камней, грунта, металла и мусора.

Утилизация шин, а также передача на переработку электроники и масел позволяет исключить их незаконное накопление на территориях города, снизить экологическую нагрузку, предотвратить образование стихийных свалок и обеспечить вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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