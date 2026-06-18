Два подростка угнали автомобиль и устроили гонки с гаишниками (ВИДЕО)

В Верхней Салде сотрудники Госавтоинспекции задержали двух 15-летних гонщиков после лихого преследования по междугородней трассе.

Подростки угнали старенький ВАЗ-2106. Сообщение о розыске автомобиля поступило в дежурную часть полиции днем 17 июня. Наряд ГАИ заметил искомую машину в Нижней Салде. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и дал по газам. Инспекторы ДПС бросились в погоню.

Гаишники преследуют подростков на «шестерке»

Водитель на большой скорости проехал по старой автодороге в направлении Верхней Салды, затем по улице Карла Маркса и выехал на трассу в сторону Нижнего Тагила. Все закончилось тем, что ВАЗ влетел в стоящий автомобиль, а затем столкнулся с движущейся машиной. После этого подростки покинули салон и попытались сбежать. Гаишники их задержали при содействии сотрудников Росгвардии.

Несовершеннолетних доставили в отдел полиции и вызвали их родителей. Ранее юные гонщики уже привлекались к ответственности за правонарушения. Возбуждено уголовное дело.

«Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей усилить контроль за досугом и местонахождением несовершеннолетних, особенно в ночное время, а также проводить с детьми профилактические беседы о недопустимости подобных поступков и их последствиях», – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Верхняя Салда, Ангелина Сергеева

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