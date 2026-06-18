Две матери подрались в кабинете директора школы

Школьный конфликт учеников привел к драке их матерей в кабинете директора учебного заведения.

Инцидент произошел в январе в Нижнем Тагиле. Поводом послужила публикация в родительском чате видеозаписи ссоры двух учеников. Мать одного из школьников, Ольга (имя изменено), сопроводила видео негативными комментариями в адрес второго ребенка. На требования удалить ролик женщина не реагировала.

На следующий день семьи были приглашены в кабинет директора для разрешения ситуации. На встрече, помимо родителей и самих мальчиков, присутствовали директор школы, социальный педагог и классный руководитель. Мальчиков попросили изложить свою версию событий. Мать второго ученика, Алина (имя изменено), заметила, что Ольга вновь ведет видеосъемку ее сына. Она потребовала прекратить, но оппонентка не отреагировала. Алина перекрыла ладонью объектив смартфона, выхватила его и положила на стол. Это спровоцировало агрессию со стороны Ольги. Она нанесла Алине удары ногой и поцарапала кисть руки ногтями. В ответ Алина также применила физическую силу и пнула соперницу. Супруг Алины попытался разнять разъяренных женщин, но ему это не удалось.

После происшествия Ольга обратилась за медицинской помощью. У нее были зафиксированы телесные повреждения. Женщина подала заявление в полицию. В отношении Алины был составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», материалы направлены мировому судье.

«В судебном заседании Алина признала факт нанесения ударов, настаивая на обоюдном характере конфликта. Ее защитник отметил, что действия Ольги по видеосъемке несовершеннолетнего без согласия второго родителя и распространению материалов являлись неправомерными и послужили катализатором для эскалации ситуации. Потерпевшая Ольга, в свою очередь, настаивала на наличии оснований для привлечения Алины к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

После изучения доказательств суд признал вину Алины. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, включая признание вины и наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Алина признана виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ и должна заплатить штраф 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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